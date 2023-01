Reparto oncologico in memoria della professoressa Paola Miceli

Domani 20 gennaio alle ore 16.30 il reparto oncologia del Poliambulatorio di via Giustiniano ad Aprilia sarà intitolato alla memoria della professoressa Paola Miceli scomparsa il 14 marzo dello scorso anno. Alla cerimonia della scopertura della targa interverranno il sindaco di Aprilia Antonio Terra, la dottoressa Monica Perna vicaria del Prefetto, Silvia Cavalli direttrice generale della Asl, Belardino Rossi direttore distretto sanitario Latina 1, l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, il professore Fabio Ricci chirurgo senologo direttore Breast Unit Latina, il professore Daniele Santini responsabile UOC universitaria polo oncologico Asl di Aprilia, il presidente Andos Aprilia Resy Langiano, Mara Arduin infermiera polo oncologico Asl Aprilia, Giuseppina Cadoni presidente AVO LT, la dottoressa Paola Bellardini membro del consiglio direttivo Andos nazionale e coordinatrice del tavolo malattie oncologiche e oncoematologiche per la sanità partecipata della Regione Lazio e la dottoressa Loredana Pau vice presidente nazionale EDI.

Ci sarà inoltre i personale medico della Asl, i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato e le associazioni Andos, Europa Donna, Breast Unit e l'Associazione volontari Ospedalieri. La professoressa Miceli durante i mesi più complicati della pandemia da Covid-19 si è distinta per spirito di servizio all’interno del reparto oncologia quale operatrice volontaria. Per molti anni è stata presidente AVO LT, successivamente è diventata delegata EDI per la regione Lazio. L'idea di Resy Langiano, presidente Andos comitato di Aprilia odv, di intitolare alla sua memoria il polo oncologico della Asl di Aprilia nasce proprio dalla condivisione di una grande ed intensa, amicizia e dall’esempio che, nel corso della sua esistenza, ha profuso in particolar modo nel mondo del volontariato.