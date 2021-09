Aprilia, avviato l'iter per istituzione di un istituto tecnico nel settore chimico-farmaceutico

Primo incontro in Comune del tavolo tra aziende e istituzioni con il supporto della Provincia. Impegno della Regione per il bando per il finanziamento

Si è tenuto nei giorni scorsi presso il Comune di Aprilia il primo incontro del tavolo tra aziende e istituzioni per la realizzazione di un corso ITS ad Aprilia. Per il vicepresidente della Provincia di Latina Domenico Vulcano si tratta di “un percorso importantissimo per ancorare la formazione alle esigenze delle aziende nell’area nord della Provincia dove c’è un polo farmaceutico strategico e di importanza nazionale”. Per il sindaco di Aprilia Antonio Terra “l’istituzione di un ITS ad Aprilia permetterà a tantissimi giovani di specializzarsi e di trovare quindi un posto di lavoro qualificato nelle tantissime aziende apriliane. È un valore aggiunto per la città e soprattutto uno strumento indispensabile che noi diamo ai giovani per esprimere sul territorio la loro eccellenza e non farla emigrare altrove”.

La Regione Lazio il 18 agosto ha deciso di ampliare, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le fondazioni degli ITS nella Regione attualmente fermi ad otto. Di questi, due hanno sede nella provincia di Latina e sono la Fondazione Caboto a Gaeta per la mobilità sostenibile e la Fondazione Biocampus a Borgo Piave di Latina per le nuove tecnologie per il Made in Italy.

Attualmente il bando è rivolto alla provincia di Rieti ma è stato assunto l’impegno della Regione a presentare un nuovo bando per la provincia di Latina, dove Aprilia potrà presentare la propria candidatura. L’area su cui stanno lavorando in sinergia il Comune di Aprilia e la Provincia di Latina è il chimico-farmaceutico.

“Abbiamo pensato ad un ITS che ruoti nel settore del farmaceutico – ha spiegato il primi cittadino Terra - proprio per soddisfare la domanda di personale tecnico specializzato proveniente dalle tante imprese farmaceutiche di Aprilia”.

Gli ITS sono gestiti da Fondazioni miste pubblico-privato. Per questo motivo dalla fine di ottobre, grazie alla volontà e alla sinergia del Comune di Aprilia e della Provincia di Latina, e all’intervento di Giorgio Cardella, si sono avviati una serie di interlocuzioni e di incontri per verificare le disponibilità dei soggetti da coinvolgere. Il sindaco di Aprilia ha già contattato una serie di aziende che operano sul territorio e che, momentaneamente nel tavolo, sono rappresentante da un delegato di Unindustria.