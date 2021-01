Aprilia, con il rientro in classe trasporti potenziati in orario scolastico: 24 nuove corse

Da domani, lunedì 18 gennaio, prendono il via ad Aprilia le nuove corse del Trasporto Pubblico Locale, implementate grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per consentire un ulteriore decongestionamento del servizio in concomitanza con la ripartenza delle lezioni in presenza per le scuole superiori.

Le nuove corse saranno ben 24, attive su 9 linee e gestite direttamente da Astral, che nelle scorse settimane ha curato le gare d’appalto e provvederà al monitoraggio.

“Questo potenziamento – spiega l’Assessora ai Trasporti Luana Caporaso – ha carattere sperimentale. Le nuove corse saranno costantemente monitorate e potranno subire variazioni, proprio per poter rispondere in maniera tempestiva ai bisogni dei ragazzi e dei cittadini. Il potenziamento è frutto di numerosi incontri tenuti nelle scorse settimane e coordinati dal Prefetto di Latina, che mi sento di ringraziare per la disponibilità e l’attenzione mostrata a questo tema, in un momento sicuramente delicato. Abbiamo lavorato di concerto con gli istituti superiori per poter garantire il trasporto ai ragazzi, in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita”.

La sperimentazione al momento è prevista per due settimane. L’Astral si riserva la possibilità di prolungare o meno il servizio, sulla base della reale fruizione da parte dei cittadini. Orari e percorsi delle nuove corse sono disponibili sul sito del Comune di Aprilia.