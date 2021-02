Aprilia, secondo “5” consecutivo al Superenalotto: vinti altri 50mila euro

Aprilia superfortunata. A distanza di soli tre giorni un’altra vincita al Superenalotto nella città pontina che concede il bis: il secondo “5” consecutivo, infatti, è stato centrato nel concorso di martedì 2 febbraio, dopo quello di sabato 30 gennaio.

Il fortunato giocatore, indovinando 5 dei sei numeri vincenti, si è portato a casa un premio da 50.253,94 euro. La giocata, come riporta Agipronews, è stata convalidata presso il bar ristorante La Cascina in via Mediana 56. Nell’ultima estrazione del mese scorso, quella di sabato 30 gennaio, sempre ad Aprilia erano stati vinti quasi 59mila sempre grazie ad “5”.

Nessuno, invece, nel concorso di ieri ha indovinato la sestina vincente; il Jackpot è arrivato a 101,8 milioni di euro che verranno messi in palio domani, giovedì 4 febbraio. L’ultimo “6” risale al 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riporta ancora Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.