Aprilia fortunata al Superenalotto, vincita da quasi 59mila euro grazie ad un "5"

La fortuna torna a baciare la provincia di Latina dove quasi 59mila euro sono stati vinti grazie ad un “5” al Superenalotto. E questa volta la dea bendata ha fatto tappa ad Aprilia.

Nel concorso di sabato 30 gennaio il fortunato ha indovinato infatti cinque numeri della sestina vincente che gli hanno permesso di portarsi a casa 58.858,76 euro. Nessun 6, dunque, neanche al termine dell’ultima estrazione di gennaio, mentre sono stati 4 i "5" tra cui, come fa sapere Sisal, proprio quello ottenuto con la schedina giocata presso la tabaccheria di via Inghilterra ad Aprilia; in totale sono state 444.340 le vincite assegnate.

Con il concorso di questa sera, martedì 2 febbraio, si punta dunque al “6”, con il Jackpot che è arrivato a 100,6 milioni di euro in palio; l’ultimo da oltre 59 milioni di euro è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari.