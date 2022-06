Area pedonale in centro a Latina: un altro mese di sperimentazione, proroga fino al 30 giugno

Area pedonale in centro fino al 30 giugno: è stata prorogata di un altro mese la sperimentazione iniziata nell’agosto scorso e che, dopo altri due posticipi, doveva terminare il 31 maggio.

Nei giorni scorsi dal dirigente del Comune di Latina è stata fermata l’apposita ordinanza che ha per oggetto appunto “proroga pedonalizzazione sperimentale temporanea dell’area delimitata dalla Ztl denominata ‘centro storico’”.

Nel documento vengono spiegati i motivi della decisione. “Tenuto conto che con nota del 01.06.2022 ‘l’Urban Center Lt', terminato il sondaggio condotto a titolo gratuito, al fine di raccogliere i dati di riscontro della misura sperimentale da parte dell’utenza ha provveduto ad una trasmissione parziale dei dati medesimi” e dato atto che “i rimanenti dati risultano in corso di elaborazione e che, al fine di poter valutare l’effetto della sperimentazione occorre verificare nella loro completezza i dati statistici”, “si ritiene necessario prorogare fino alla completa acquisizione dei dati medesimi la sperimentazione” anche al fine di “valutare la congruenza dell’iniziativa e sottoporre ai competenti organi il riscontro dei dati della sperimentazione per le opportune determinazioni in merito”.

L’ulteriore data fissata ora, quindi, è quella del 30 giugno.