Al Parco San Marco aperta la prima area di sgambamento per cani di Latina

Prima area di sgambamento per cani a Latina. L’inaugurazione c’è stata nella mattinata di oggi, martedì 20 ottobre, presso il Parco San Marco dove è stata allestita l’area destinata agli amici a quattro zampe. Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco di Latina Damiano Coletta, gli assessori Dario Bellini ed Emilio Ranieri, e la dirigente del Servizio Decoro del Comune, Arch. Micol Ayuso.

L'area, la prima interamente dedicata e attrezzata per i cani nel capoluogo pontino, è recintata e dotata di arredi di agility, panchine e fontanella. Sarà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00. Per l’accesso e l’utilizzo dello spazio sono previste alcune regole che sono state elencate in un cartello affisso all’entrata dell’area.

"Aggiungiamo in questo parco cittadino un nuovo elemento di modernità al servizio dei cittadini - ha detto il primo cittadino di Latina Damiano Coletta -. E nei prossimi giorni apriremo un'area analoga nel quartiere Q4".