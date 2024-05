Sistemazione area verde comunale, se ne occuperà Italgas: "Lo farà in regime di sponsorizzazione"

Sarà Italgas a occuparsi della sistemazione dell’area verde comunale di piazza San Francesco, compresa tra via Terenzio, via Virgilio e viale Cicerone a Latina. Dopo la proposta dell'azienda (che si occupa di forniture di gas) di farlo in regime di sponsorizzazione, una delibera della giunta ha deciso di accettare l'offerta. L'assessore ai lavori pubblici Carnevale ha fatto sapere che “Italgas ha proposto di occuparsi, in regime di sponsorizzazione, dei lavori di sistemazione dell’area verde comunale. La giunta ha deciso di sposare la proposta, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato, che prevede la fornitura e la messa a dimora di dieci nuove alberatura, la realizzazione di un impianto di irrigazione e la potatura delle alberature presenti".

Il valore stimato dei lavori è pari a 29 mila euro mentre la durata della sponsorizzazione dovrebbe essere di cinque anni. Ancora Carnevale ha spiegato che "la nostra amministrazione ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento, in quanto è nostra intenzione valorizzare il patrimonio comunale e migliorare la qualità e il decoro urbano, anche attraverso accordi con partner privati. Il partenariato pubblico-privato consente all’ente, infatti, di promuovere interventi e migliorare la qualità di alcuni servizi e nel contempo di valorizzare le aziende sponsor a cui è garantito un ritorno in termini di immagine e pubblicità”.