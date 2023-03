Un’area verde intitolata a David Sassoli e l’inaugurazione della panchina Europea

Un’area verde intitolata a Davide Sassoli e l’inaugurazione della panchina Europea: è questa la doppia iniziativa in programma ad Aprilia per sabato 18 marzo - alle 16.30 - e organizzata dall’Amministrazione comunale.

All’eurodeputato e presidente del Parlamento Europeo morto l’11 gennaio del 2022 all’età di 65 anni sarà intitolata l’area verde di via Irlanda all’interno del quartiere Europa e nella stessa occasione, con il patrocinio del Comune e di One Hour For Europe – Italia, la sezione di Aprilia del Movimento Federalista Europeo inaugurerà nell’area pubblica la panchina Europea.

Parteciperanno all’evento il sindaco di Aprilia Antonio Terra, la segretaria del Movimento Federalista Europeo sezione Aprilia Teresa Levi, Matteo Gori, referente Panchine Europee, il consigliere comunale Davide Zingaretti. Presenti anche i consiglieri comunali Federico Cola e Francesco Grasso firmatari della mozione presentata in Consiglio comunale che diede avvio all’intero percorso di intitolazione.

L’amministrazione comunale con l’iniziativa di sabato 18 marzo “che avrà luogo non a caso nel quartiere Europa - spiega l’Ente -, vuole mantenere vivo il ricordo di una figura dal chiaro valore europeista affinchè il ricordo non si affievolisca nel tempo ma che anzi sia da modello per le nuove generazioni”.