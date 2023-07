Nelle acque dell'Area marina protetta di Ventotene l'incontro con un capodoglio

Proseguono le attività di monitoraggio e ricerca scientifica condotte dai due enti statali, Amp Isole di Ventotene e Santo Stefano e il Turtle point della stazione Zoologica Anton Dohrn, sulla distribuzione di Caretta caretta nell'area della marina protetta. L'importante novità di quest'anno si è concretizzata nell'opportunità di seguire la rotta di due femmine, individuate durante i monitoraggi in mare aperto, mediante l'applicazione di due sofisticati tag satellitari che quasi in tempo reale, oltre a fornire una serie di informazioni ambientali, inviano dati relativi agli spostamenti delle tartarughe alle quali sono stati applicati i trasmettitori.

Un vero e proprio upgrade del progetto, iniziato appena 5 anni fa e che oggi continua a confermare quanto sia stata lungimirante l'idea di conoscere e approfondire quest'area, anche dal punto di vista della frequentazione di tartarughe marine e cetacei.

Una grande emozione si è raggiunta con l'incontro, durante le operazioni di monitoraggio, per ben due volte, di uno splendido esemplare di Capodoglio Physetermacrocephalus in ottime condizioni di salute, durante le fasi di emersione. Grande emozione dei ricercatori della stazione zoologica e del personale dell'Amp nell'ammirare l'imponenza di questo affascinante cetaceo che non può altro che confermare quanto già riconosciuto per questa importante area marina protetta, dall'Iucn come area Immas (Important Marine MammalAreas). "Tutto ciò che è avvenuto in questi giorni di ricerca scientifica sul campo - ha spiegato il direttore dell'Amp di Ventotene e Santo Stefano Antonio Romano - non può che essere da sprone per proseguire sulla rotta della collaborazione in atto, affinché risultati come questo possano supportare le azioni di protezione di queste specie fortemente minacciate".