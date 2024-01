Anche la garante dell'infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni, interviene sul caso del bimbo di pochi mesi lasciato al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia: "Appena appresa la notizia ho provato tantissima tristezza e angoscia - commenta - Ero rassicurata dal fatto che la mamma avesse scelto un luogo sicuro per lasciarsi poi andare ad un gesto così doloroso".

Proprio oggi, mercoledì 31 dicembre, la garante si è recata dal piccolo, collocato sin da subito in una casa famiglia, per accertarsi che tutto procedesse bene ed è stata accolta dagli operatori specializzati: "Il piccolino sta bene e riposa sereno. È in salute e super coccolato, non solo dagli operatori ma anche da tutti gli altri bambini e bambine presenti in struttura" ha spiegato la garante, che è stata accompagnata da una componente della sua struttura di supporto e seguirà in prima persona l’evolversi dei fatti. "Per me è stato un momento di forte emozione - ha detto ancora - Appena si è svegliato ho potuto tenerlo tra le mie braccia. Il bambino non verrà mai lasciato solo e sarà aiutato in ogni ambito, il tribunale dei minorenni sta lavorando con enorme tempestività. Ringrazio il Garante per la protezione dei dati personali per essere intervenuto. Mi auguro che il minore, e la mamma, non siano oggetto di sgradite strumentalizzazioni".