Campodimele riceve nuovamente la Bandiera Arancione

La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità.

Le località che hanno avuto, nel 2021, il riconoscimento di qualità dal Touring Club Italiano sono state 262. Il Touring Club Italiano concede o conferma la bandiera arancione in base a diversi criteri, tra i quali: la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici.

Il Touring Club Italiano coferma a Campodimele questo riconoscimento valido fino al 2023. "Sono orgoglioso del riconoscimento avuto dal Touring Club Italiano con la riconferma della Bandiera Arancione fino al 2023 - commenta il sindaco Roberto Zannella - L’amministrazione comunale continuerà nel suo impegno per valorizzare e rendere sempre più eco-sostenibile il nostro paese. Il raggiungimento di questo prestigioso riconoscimento, è la ricompensa per il lavoro che tutti insieme portiamo avanti da sempre per il bene di questa comunità. Ringrazio tutte le attività commerciali presenti sul nostro territorio, perché anche grazie al loro supporto ed alle loro proposte di qualità, abbiamo raggiunto questo prestigioso traguardo. Il buon lavoro, l'impegno e la determinazione premiano sempre!".