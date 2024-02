Bandiere arancioni, il Touring Club premia quattro località della provincia di Latina

Sono complessivamente 281 le bandiere arancioni assegnate in questi giorni dal Touring Club italiano per il triennio 2024- 2026: 277 conferme e quattro nuove localià premiate nel centro-sud Italia. Si tratta di una certificazione che premia le realtà italiane più virtuose, che si distinguono per elevati standard qualitativi in termini di servizi, accoglienza, offerta, valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale. Secondo i dati emersi dall'analisi del 2023, il 67% dei comuni bandiera arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020, migliorando ancora il sistema ricettivo, la gestione dei rifiuti e l'attenzione all'ambiente.

Se le regioni più “arancioni” sono Toscana, Piemonte e Marche, rispettivamente con 43, 39 e 28 comuni certificati, il Lazio ottiene 20 bandiere, quattro delle quali in provincia di Latina, che sono sostanzialmente una conferma del riconoscimento già ottenuto negli anni passati. Le località premiate sono infatti Sermoneta, Bassiano, Fossanova (frazione del comune di Priverno) e Campodimele. Nella regione il Touring Club premia però anche Aprino, Bolsena, Bomarzo,Calcata, Casperia, Collepardo, Labro, Leonessa, Nemi, Picinisco, San Donato Val di Comino, Subiaco, Sutri, Trevignano Romano, Tuscania e Vitorchiano.

"La bandiera arancione rappresenta un marchio di garanzia per il turista e siamo felici di aver avuto la conferma anche per il prossimo triennio dell’ambito vessillo – commenta la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – tenuto conto che solo l’8% degli oltre 3500 comuni candidati, è stato riconosciuto per l’appunto bandiera arancione. Un riconoscimento che premia l’attenzione che stiamo dedicando all’accoglienza, con il sistema di qr code per far conoscere i nostri monumenti, le visite guidate animate, le mappe interattive, l’offerta turistica. Un marchio che condividiamo con tutti coloro che operano nel campo dell’accoglienza: ristoratori, commercianti, albergatori, associazioni che si impegnano per offrire al turista un'esperienza speciale. Questo premio rappresenta certamente uno stimolo a fare sempre meglio per valorizzare le nostre bellezze. C’è ancora tanto da fare, ne siamo consapevoli, ma la direzione è quella giusta".