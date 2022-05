Bandiere Blu 2022, la provincia pontina tra conferme ed esclusioni: Ventotene perde il vessillo

Sono 210 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee). Sono nove in più i comuni premiati rispetto ai 201 dello scorso anno, con 14 nuovi ingressi e 5 bandiere blu non riconfermate.

Fra i comuni che hanno perso l'ambito riconoscimento della Fee ne compare anche uno anche nel Lazio, in provincia di Latina di Latina per la precisione. Si tratta purtroppo dell'isola di Ventotene, oltre a San Mauro Cilento, Sapri in Campania, le isole Tremiti e Otranto in Puglia. Le Bandiere Blu della costa pontina scendono quindi da nove a otto e vengono dunque riconfermate Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Gaeta, oltre a Minturno e Fondi che erano entrate lo scorso anno. Per quanto riguarda il Lazio vengono a quanto pare riconfermate anche Anzio e Trevignano Romano e la regione scendde così da 11 vessilli a 10.

I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono la validità delle acque di balneazione, l'efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano e aree verdi, la qualità dei servizi in spiaggia, l'abbattimento delle barriere architettoniche, i corsi d'educazione ambientale, la presenza di strutture alberghiere, di servizi d'utilità pubblica sanitaria, di informazioni turistiche, certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche e pesca sostenibile.