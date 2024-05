Acqualatina celebra la conferma delle Bandiere Blu sul litorale

Acqualatina celebra le 9 Bandiere Blu confermate anche per il 2024 dai comuni costieri dell’Ato4-Lazio Meridionale. Tante sono le località, per la maggior parte nella provincia di Latina - in totale 8 -, che sono state premiate anche quest’anno con l’ambito riconoscimento della Foundation for Environmental Education, valea dire Fondi, Gaeta, Latina, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Anzio.

“La qualità delle acque depurate è uno dei principali parametri che concorrono all’ottenimento delle Bandiere Blu, per questo motivo Acqualatina celebra anche quest’anno il rinnovo di questo importante risultato con una campagna social in omaggio alle meraviglie di questi litorali” commentano dalla società.

“L’impegno della società e la ricerca continua di sinergie con le amministrazioni locali, culminato con il riconoscimento delle 9 Bandiere Blu, deve rappresentare il punto di partenza per tendere al raggiungimento di ulteriori nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale e valorizzazione di tutto il meraviglioso litorale che si trova nell’ATO4-Lazio Meridionale” ha detto la presidente Cinzia Marzoli.

La campagna social di Acqualatina partirà in questi giorni con un suggestivo viaggio fotografico.