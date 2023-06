Spiagge a misura di bambino: in provincia sventolano otto Bandiere verdi anche nel 2023

Sono in totale 146 le Bandiere verdi che sventolano nel 2023 dal Nord al Sud dell'Italia. I vessilli dedicati esclusivamente alle spiagge a misura di bambini tornano anche sulla costa del Lazio e su quella pontina.

Si tratta di una "guida"per le famiglie che cercano litorali pensati proprio per la sicurezza e il divertimento dei più piccoli, e che sono state scelte direttamente dai pediatri. L'elenco aggiornato di quest'anno è stato presentato oggi, domenica 4 giugno, a Roccella Jonica, Reggio Calabria, dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags. Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bambini coinvolti nel progetto, medici italiani ma anche stranieri che hanno candidato le mete marine considerati ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 in Africa. Per il 2023 una singola new entry, rispetto alla rosa dell'edizione 2022 interamente confermata: è il comune di Montepaone (Catanzaro) che ha ottenuto il vessillo e porta il totale della regione a quota 20, confermandola sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte alle famiglie.

Per quanto riguarda il Lazio, sono otto le Bandiere verdi conquistate dalle spiagge della provincia pontina. Si tratta sostanzialmente di riconferme, che arrivano per Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo Sperlonga, Terracina e Ventotene (spiaggia di Cala Nave). Oltre a queste località possono vantare il vessillo anche altri due comuni della regione, anch'essi riconfermati: Anzio, in provincia di Roma, e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.