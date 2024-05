Sul litorale pontino sventolano otto bandiere verdi: ecco le spiagge migliori per i bambini

Spiagge comode, mare pulito e acqua bassa per fare il bagno in sicurezza, assistenti bagnanti e poi attrezzature, servizi e strutture per la ristorazione, con un occhio al divertimento dei più piccoli. Ecco i requisiti indispensabili delle località costiere a misura di bambino, l'elenco selezionato anche nel 2024 da 2.949 pediatri italiani e stranieri. Quest'anno sono 155 le spiagge su cui sventola l'ambita bandiera, con conferme e una sola new entry: Salvo Marina, in provincia di Chieti. "In totale in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 km, con differenze fra le varie regioni - spiega il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l'assegnazione dei riconoscimenti - Altre 5 sono ben piantate nel resto d'Europa, 3 in Africa". Se è l'Abruzzo la regione 'più verde' d'Italia con la più alta densità di bandiere verdi, seguita da Emilia-Romagna e Marche, è però la Calabria che occupa il primo posto con ben 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16.

La selezione dipende unicamente dalle valutazioni dei pediatri: almeno in 35 devono indicare la stessa località tenendo conto dei requisiti legati alla possibilità per i più piccoli di giocare in spiaggia, all'acqua che non diventi profonda già a riva, alla sicurezza garantita da assistenti di spiaggia, oltre che alle attrezzature e ai servizi al mare, ristoranti in cui mangiare, negozi, attrezzature sportive e bar.

Quali sono dunque le località Bandiere verdi della provincia di Latina? Nessuna sorpresa rispetto al passato. Le località prescelte sono sempre otto: il lido di Latina, insignito della bandiera da 14 anni; Formia; Gaeta; Sabaudia (Bandiera verde dal 20028); San Felice Circeo (dal 2012); Sperlonga (dal 2009), Terracina (dal 2019) e la spiaggia di Cala Nave a Ventotene (dal 2015). Nel Lazio però ci sono anche Anzio sul litorale romano e Montalto di Castro in provincia di Viterbo, per un totale di 10 Bandiere verdi assegnate anche quest'anno.