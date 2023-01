La Befana regala un sorriso ai bambini delle case famiglie della provincia

La Befana regala un sorriso ai bambini delle case famiglia della provincia. Si è rinnovata anche quest’anno, infatti, l’iniziativa della Cisl di Latina che ha celebrato la Befana 2023 portando dei doni ai ragazzi di diverse strutture del territorio: Gregorio Antonelli di Terracina, La Cooperativa Sociale La Campanella di Sezze, Casa Del Bambino Pio XII di Pontinia e Cooperativa Sociale Xenia di Sezze e Priverno.

“Una Befana itinerante che non vuole rispecchiare solo una tradizione, ma volta ad esprimere la solidarietà a quanti ne hanno reale bisogno. Gesti concreti con la volontà di tutti per poter lottare contro le forme sempre più diffuse di disagio esistenziale” commentano dal sindacato.

“Un piccolo gesto, per essere vicino a dei ragazzi che hanno bisogno di affetto ed attenzione - ha detto il segretario generale della Cisl di Latina, Roberto Cecere -. Il drammatico conflitto in Ucraina e le possibili minacce di una nuova pandemia da Covid -19 hanno segnato il 2022 e rendono il 2023 incerto. Ma questi nefasti eventi non possono negarci di fare una ‘carezza’ ai ragazzi del nostro territorio. Fortunatamente le attuali condizioni ci hanno permesso un incontro fisico con i ragazzi in sicurezza, convinti che il messaggio di solidarietà della Cisl di Latina è arrivato, puntuale come sempre.

Abbiamo sempre più bisogno di un sindacato che ponga al centro della sua missione la solidarietà e proprio nei momenti difficili che una comunità deve stringersi più forte che mai alle persone in difficoltà. Questo non è soltanto il nostro dovere ma è la consapevolezza che intensificare progetti di solidarietà, iniziative di integrazione sia fondamentale per creare una società senza barriere, multiculturale, dove tutti possono trovare spazi per i propri sogni e strappare un sorriso ai bambini del nostro territorio” ha poi concluso cedere