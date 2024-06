Strada chiusa per una copiosa perdita di acqua: l’emergenza in via Sant’Agostino a Gaeta. La segnalazione è arrivata nella serata di ieri, martedì 18 gennaio, e sul posto dopo la richiesta di intervento arrivata dalla centrale operativa sono giunti i carabinieri della locale Stazione insieme ai vigili del fuoco.

Arrivati in via Sant’Agostino hanno appurato la presenza di una grossa buca con una conseguente fuoriuscita di acqua. Prontamente si è proceduto con la chiusura del tratto di strada per consentire gli interventi necessari.

Sul posto è arrivato anche il personale di Acqualatina che ha provveduto a riparare il guato. La strada è stata quindi riaperta.