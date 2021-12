Buoni spesa, contributi per affitti e bollette: nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà a Sermoneta

Buoni spesa, aiuti per il pagamento degli affitti di casa e per pagare le bollette: nuove iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà varate dal Comune di Sermoneta. Un nuovo avviso è stato pubblicato e per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

“I destinatari - spiega l’Amministrazione -sono tutti quei cittadini che si trovano, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in condizioni economiche tali da non poter garantire l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità almeno fino al 31 marzo 2022, in quanto uno o più componenti del nucleo famigliare hanno subito una riduzione totale o parziale del reddito a seguito di licenziamento, grave ridimensionamento dell’attività lavorativa o sospensione/cessazione di attività lavorativa autonoma. Si potranno richiedere i buoni spesa da spendere nelle attività commerciali di Sermoneta convenzionate, ma anche chiedere un aiuto al pagamento dell’affitto di casa – in quel caso sarà necessario presentare il contratto di locazione – o delle bollette di luce, gas e acqua riferite all’abitazione di residenza”.

Non potranno richiedere il sussidio i beneficiari della precedente graduatoria del 16 dicembre 2021.

È possibile presentare la domanda esclusivamente attraverso il sito sermoneta.bonuspesa.it, semplice da usare. Sulla base delle domande pervenute, il servizio sociale del Comune di Sermoneta stilerà una graduatoria che terrà conto del reddito Isee e della condizione familiare di ciascun richiedente. L’assegnazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento dei fondi. “Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione all’avviso pubblico”.

“Sono sostegni concreti alle famiglie in un momento storico difficile, conseguente a una emergenza sanitaria mondiale – spiega l’assessore ai servizi sociali Alberto Battisti – Sermoneta si dimostra una comunità coesa e solidale, tendendo una mano alle categorie fragili, aiutando chi è rimasto indietro, per ricominciare più forti di prima superata questa pandemia”.

Per maggiori informazioni e chiarimenti si può contattare i servizi sociali al numero 0773/30413 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, il giovedì anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.