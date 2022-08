“Formia Film Festival Summer Edition”, bus navetta gratuito per le due serate spettacolo

Cinema, musica e spettacolo per le due serate evento del “Formia Film Festival Summer Edition” che vedranno protagonisti in città importanti artisti di fama nazionale e internazionale come Arisa, Massimiliano Gallo, Francesco Apreda, Anastasia Kuzmina e Sabrina Marciano.

Un evento speciale a Formia che si prepara a due serate in grande stile, quelle di martedì 23 e mercoledì 24 agosto. E per garantire a cittadini e turisti di raggiungere il piazzale antistante il porticciolo Caposele dove è stato allestito il parco, il Comune conferma l’attivazione del servizio gratuito di bus navetta già particolarmente apprezzato in occasione dei grandi appuntamenti dei giorni scorsi come lo spettacolo di Maurizio Casagrande e il recital “Queen at the opera”.

Il servizio viene dunque riproposto per consentire alle tante persone interessate di raggiungere l’area del piazzale Caposele comodamente e in condizioni di piena sicurezza. Saranno garantite sei corse all’andata e sei al ritorno con i seguenti orari:

- andata: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

- ritorno: 22.15, 22.45, 23.15, 23:45, 00:15, 00:45.

Il bus navetta dell’ATP, già affidatario del servizio di Trasporto pubblico locale, effettuerà il seguente tragitto: Piazza Largo Paone - via Lungomare della Repubblica-Piazzale Vespucci (fermata, con possibilità di raccogliere altre persone) - rotatoria Largo Caduti- Flacca- Piazza Mattej (possibilità di raccogliere persone) -via Vitruvio -via Tonetti - via Porto Caposele (Terminal Arrivo). E ritorno.