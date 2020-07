Caccia, la Regione Lazio pubblica il calendario venatorio 2020/2021: si parte il 20 settembre

E’ stato pubblicato il nuovo calendario venatorio 2020/2021 per il Lazio, adottato con decreto del presidente della Regione Nicola Zingaretti, in conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali. La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il 20 settembre e si concluderà il 31 gennaio 2021.

“Il calendario - spigano dalla Regione - è il prodotto di un lavoro condiviso con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste rappresentate al tavolo faunistico-venatorio regionale e dell’acquisizione del parere dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)”.

Nel dettaglio, la caccia è consentita per l’intera stagione venatoria tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle seguenti specie cacciabili:

a) dal 20 settembre al 30 settembre: tortora

b) dal 20 settembre al 31 ottobre: quaglia

c) dal 20 settembre al 10 dicembre: lepre europea

d) dal 20 settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico, fagiano, merlo

e) dal 20 settembre al 31 gennaio 2021: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe

f) dal 1 ottobre al 31 dicembre: allodola

g) dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021: beccaccia

h) dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2021: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello

i) dal 1 ottobre al 30 novembre: starna

h) dal 01 novembre al 31 gennaio 2021:cinghiale

Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni:

NOVEMBRE: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29

DICEMBRE: 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30

GENNAIO: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31

Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata è consentita nelle medesime giornate sopra riportate.

“Nelle “Zone bianche” (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale) - spiegano ancora dalla Regione Lazio -, nel periodo 01 novembre 31 gennaio 2021 per tre giorni a settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata”.

L’addestramento e l’allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, è consentito:

- dal 16 al 31 agosto compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;

- dal 02 al 17 settembre compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l’esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia;

- nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 2 al 17 settembre dal sorgere del sole alle ore 19.

