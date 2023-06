Caldo, Latina tra le città monitorate per le ondate di calore. Il 21 giugno giornata da bollino giallo

Dopo una prima parte del mese di giugno caratterizzata dal maltempo e dalle piogge, l’estate sembra ufficialmente arrivata. Nel fine settimana appena trascorso anche il litorale della provincia pontina è stato preso d’assalto da quanti non hanno voluto rinunciare al sole e alle belle giornate per godersi qualche ora al mare.

E Latina, anche quest’anno, è tra le 27 città italiane monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore. E’ ripartita, infatti, l’attività estiva del Piano caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili. E sono tornati anche i bollettini sulle ondate di calore elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute. Bollettini che vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre.

Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Nel bollettino che è stato diffuso oggi sul sito del Ministero della Salute, viene anticipato il primo giorno da bollino giallo a Latina, quello di mercoledì 21 giugno, proprio il giorno in cui tradizionalmente viene fatta iniziare l’estate. Il bollino giallo, quello di di "pre-allerta, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore; questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute". Come riportato nel bollettino, per mercoledì 21 giugno a Latina si prevedono temperature di 33 gradi alle 14, con la colonnina di mercurio che sale fino a 35 per i gradi percepiti. Bollino verde, invece, nella giornata di domani 20 giugno.