Temperature record: “Il caldo sempre più estremo non è estate ma emergenza climatica”

L’ondata di calore eccezionale di questi giorni non molla la presa. Anche nella provincia di Latina e nel Lazio l’allerta resta massima in questa che potrebbe essere la settimana più calda dell’estate.



“In queste ore l'Italia sta sperimentando un'ondata di caldo africano eccezionale, in particolare il centro sud dove numerose località hanno raggiunto se non superato i 40°C" conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Canicola opprimente anche al Centro - proseguono ancora gli esperti -; a Roma nei quartieri est raggiunti i 41°C (addirittura registrati 42.9°C a Roma Macao); Roma Ciampino ha battuto il record per il mese di luglio con 40°C, superando il precedente record di 39,6° del 1946, mentre la stazione di Urbe con 40°C ha eguagliato il record storico del 1983. Da segnalare anche 40°C a Frosinone, mentre picchi prossimi ai 40°C si sono registrate pure nel Viterbese, nel Grossetano, sul Ternano, sulle valli dell'Aquilano e sul Montefeltro. Al Nord qualche grado in meno ma comunque non si scherza: picchi di 38-39°C in Emilia Romagna, fino a 36-37°C tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, lievemente meno caldo sul Nordovest ma con afa opprimente e temperature percepite comunque elevate”.

Per quanto riguarda Latina saranno ancora tre giorni da bollino rosso, fino a venerdì 21 luglio, secondo il bollettino sulle ondate di calore che ha diffuso oggi il Ministero dell’Interno (come si vede nella tabella in baso). Allerta massima anche nelle altre quattro province laziali di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.

“Il caldo sempre più estremo non è estate ma emergenza climatica”

A fronte dell’ondata di caldo eccezionale nel Lazio, Legambiente è intervenuta rivolgendo un suo appello all’amministrazione regionale, a quella di Roma e alle grandi aziende del trasporto pubblico, della gestione del servizio idrico, della generazione energetica e della gestione dei rifiuti. “Il caldo sempre più estremo non è estate ma emergenza climatica e c’è bisogno di politiche d’adattamento e scelte inequivocabili - ha detto Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, al pari di come andrebbe fatto quando si deve fare i conti con le precipitazioni violente, conseguenze diverse del riscaldamento globale scatenato dalle nostre emissioni climalteranti. Alla politica, all’amministrazione e alle grandi aziende dei servizi nel Lazio, chiediamo di mettere in campo tutto il possibile perché siano protagonisti delle scelte giuste, di fronte a fenomeni di anno in anno sempre peggiori anche nei nostri territori”.

Già lo scorso anno in alcune porzioni del Lazio si erano contati picchi di 192 giorni senza precipitazione e il record di temperatura nel mese di giugno in Italia era stato registrato a Guidonia Montecelio con 41,2°C. “Per adattare il territorio a ondate di calore come queste, così come agli altri eventi climatici estremi, non si può che scegliere con coerenza la strada dell’ambientalismo: via libera alle rinnovabili per la produzione di energia da eolico a terra e off-shore, fotovoltaico e agrivoltaico, geotermia e tutte le altre fonti e lo stop definitivo della produzione da fossili a partire dalla centrale a carbone di Civitavecchia; più trasporto pubblico locale, tram, metro, treni regionali e bus Cotral e meno automobili in circolazione; aumento della superficie con aree protette, cura e rafforzamento del verde soprattutto urbano; riduzione drastica delle previsioni edificatorie nei Prg vigenti e quindi delle potenziali nuove isole di calore; misure forti di contenimento degli sprechi dell’acqua e di contrasto all’inquinamento della risorsa idrica; potenziamento di strumenti di smart working e di assistenza delle fasce di popolazione più deboli; gestione dei rifiuti che non passi da una fase di incenerimento come si vorrebbe invece a Roma, ma dalla rigenerazione della materia attraverso una rete capillare di impianti industriali dell’economia circolare, della quale però non c’è neanche l’ombra, come non c’è l’ombra di un minimo di miglioramento nella raccolta dei rifiuti che, come ogni anno in questo periodo e con una agghiacciante continuità tra amministrazioni di ogni colore, tornano a invadere tutte le strade di Roma in maniera vergognosa”.