Caldo a Latina, allerta rossa in città: le misure per difendersi dalle temperature torride

Resta nella morsa del caldo Latina dove le temperature torride di questi giorni non danno tregua. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore che è stato diffuso oggi dal Ministero della Salute, sono previsti altri tre giorni da bollino rosso - fino a giovedì 13 luglio -, con un livello di allerta tre, quello massimo. Un livello che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore - si legge sul sito del Ministero -, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

A lanciare l’allerta per questi giorni è stata ieri anche l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio con un comunicato nel quale si legge che “i modelli previsionali prevedono che, a causa di un promontorio di natura sub-tropicale presente sul Mar Tirreno (che assicura le temperature elevate che stiamo vivendo), da mercoledì 12 luglio ci sarà un'ulteriore espansione di un’onda di calore, con un incremento della ventilazione dai quadranti meridionali (scirocco) sulla nostra regione, con temperature che potranno risultare essere molto elevate nelle ore diurne ed elevate nelle ore notturne. Le anomalie termiche previste potranno attestarsi di alcuni gradi sopra la media stagionale, con un incremento significativo durante le ore notturne a causa di aria molto calda anche a quote di montagna. Allo stato attuale, i modelli indicano il permanere di tale situazione per almeno 7-10 giorni dal prossimo mercoledì 12 luglio”.

“Le elevate temperature potranno rappresentare un significativo fattore di rischio per la salute pubblica, con particolare rifermento alla popolazione più fragile ed esposta” aggiungono dalla Protezione Civile di Latina che proprio in virtù di questo ricorda quanto sia “fondamentale rispettare alcune regole di prevenzione e imparare a riconoscere queste situazioni di elevato rischio al fine di consentire un pronto intervento”.

Da qui alcune raccomandazioni rivolte in particolare alle persone anziane, ai malati e ai bambini. Queste le semplici regole da seguire:

- permanere in luoghi freschi e ventilati;

- assumere bevande ricche di sali minerali;

- indossare vestiti ampi e leggeri.

- se non si può evitare di stare all’aperto, bagnarsi con acqua fresca ma non gelata;

- evitare di fare sport esposti al sole

- si consiglia una costante idratazione assumendo molti liquidi.