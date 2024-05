Caldo, c’è anche Latina tra le 27 città italiane monitorate per le ondate di calore

C’è anche Latina tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore. Con l’arrivo della bella stagione infatti è ripartita ieri, 20 maggio, l’attività estiva del “Piano Caldo” finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili.

Un programma che prevede l’elaborazione giornaliera di un bollettino sulle ondate di calore città specifico, l’invio al Centro di riferimento locale competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitaria e la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute per l’informazione generale alla popolazione.

I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dallo stesso Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre.

Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio graduato: livello 0 – nessun rischio, livello 1 – rischio basso previsto per le successive 24-72 ore , livello 2 – rischio elevato previsto per le successive 24-72 ore, livello 3 – condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi per le successive 24-48 ore.

Come detto il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili, vale a dire anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.