La partecipazione è aperta a tutti, sia individualmente che in gruppi di massimo 5 membri. La selezione del vincitore sarà effettuata da una commissione giudicatrice entro 8 giorni dalla scadenza del bando. La valutazione terrà conto di criteri come l'originalità, l'identificabilità dell'immagine di Sabaudia, il valore formale ed artistico e l'efficacia comunicativa.

Un calendario per i 90 anni di Sabaudia: via al concorso. Per il vincitori in palio 2mila euro