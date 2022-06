Scuola, ecco il calendario per l’anno 2022/2023 nel Lazio: ecco quando si torna in classe

E’ stato definito dalla Regione il calendario scolastico per l’anno 2022/2023 nel Lazio. L’Ente ha infatti approvato il calendario che riguarda gli istituti dalle elementari alle superiori: le lezioni inizieranno giovedì 15 settembre 2022 e si concluderanno giovedì 8 giugno 2023, per garantire 206 giorni di scuola.

“Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella propria autonomia e per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa - si legge nel documento -, possono anticipare la data di inizio delle lezioni rispetto a quella già indicata del 15settembre 2022, mentre resta fissa la data dell’8 giugno 2023 per il termine delle lezioni. Le scuole dell’infanzia potranno, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023”.

“Termineranno - si legge ancora sul documento -, in data successiva a conclusione delle lezioni, le attività inerenti gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado e i percorsi formativi destinati all’istruzione degli adulti. Possono inoltre anticipare l’inizio delle lezioni e terminarle in data successiva, gli Istituti secondari di 2° grado perattività distage e/o di alternanza scuola-lavoro e per gli interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso”

“Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia"

“La scuola riparte il 15 settembre con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19 - ha commentato l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino -. Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza della pandemia, augurandoci che questa influisca sempre meno sul regolare svolgimento delle lezioni”.

I giorni festivi

Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2022/2023 sono considerati festivi:

1° novembre 2022;

8 dicembre;

25 dicembre Natale;

26 dicembre Santo Stefano;

1gennaio 2023 Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

9 aprile Pasqua;

10 aprile Lunedì dell’Angelo;

25 aprile Festa della Liberazione;

1° maggio Festa del Lavoro;

2 giugno Festa della Repubblica;

Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, mentre quelle pasquali dal 6aprile all’11aprile 2023.