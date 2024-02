Cena speciale nel ristorante: a servire i tavoli i ragazzi con disabilità di Diaphorà

Serata speciale quella di ieri, mercoledì 21 febbraio, al ristorante Bacco e Venere di Latina, dove il servizio ai tavoli è stato assicurato da Alessandro, Mirco e Paolo, tre ragazzi dell’associazione Diaphorà, da anni attiva per persone con disabilità. Prendere le comande, portare i piatti, sostituire un bicchiere o una forchetta, portare il vino e il pane: una molteplicità di azioni da svolgere con velocità e perizia che ha rappresentato una sfida per i ragazzi al loro “debutto in società”. Soddisfatto il presidente della Diaphorà Paolo Magli che, insieme al proprietario di Bacco e Venere Dario Mattisi, ha organizzato la serata.

Serata sold out

“È un’idea che abbiamo fortemente voluto attuare per dare ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi con un contesto reale. Ciò li aiuta senz’altro nel loro cammino verso l’autonomia e l'acquisizione di nuove abilità”. I ragazzi, nonostante l’emozione, hanno affrontato con grande serietà il loro compito mostrandosi cordiali e sorridenti. A seguirli costantemente durante la serata con apprensione e orgoglio allo stesso tempo c’erano Natale Prosseda, cameriere professionista, e l’educatrice Corinna Canori che stanno preparando i ragazzi con disabilità a svolgere il mestiere di cameriere durante corsi, partiti da circa due anni.

La serata era stata annunciata con una simpatica locandina, fatta girare sui social e, dato che in pochi giorni il locale ha fatto registrare il sold out, si sta pensando a una replica.

Lo stage

L’iniziativa si inquadra nello stage che i ragazzi devono svolgere per acquisire abilità e facilitarli nell’ingresso del mondo del lavoro. Per questo gli organizzatori auspicano una maggiore collaborazione con il contesto imprenditoriale locale per poter promuovere una molteplicità di iniziative. Alla fine i “provetti camerieri” hanno sparecchiato i tavoli lasciando il locale in perfetto stato e ricevendo i complimenti dei clienti ampiamente soddisfatti del lavoro svolto. Inutile descrivere l’emozione dei ragazzi e una punta di orgoglio per il lavoro ben fatto.