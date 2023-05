Campionati internazionali dei Giochi Matematici, due studenti pontini tra i migliori

Ci sono anche due studenti pontini tra i migliori ai campionati internazionali dei Giochi Matematici 2023 organizzati dall’università Bocconi di Milano. I due ragazzi di Cisterna hanno infatti superato brillantemente la semifinale e il 13 maggio disputeranno la finale. Sono Diego Bianchi, della classe 1F, e Lorenzo Cimmino, della classe 1C, entrambi della scuola media Alfonso Volpi diretta dalla dirigente Nunzia Malizia.

La competizione valida per la semifinale, si è tenuta lo scorso 18 marzo in presenza presso l’I.C. Nettuno 3, con la partecipazione di circa 600 concorrenti provenienti dalle scuole dei paesi limitrofi suddivisi per categorie secondo l’età.

Nei giorni scorsi il sindaco Valentino Mantini li ha incontrati in aula consiliare per complimentarsi personalmente con loro, con i loro genitori e gli insegnanti. “Questi ragazzi sono motivo di orgoglio per tutti i giovani di Cisterna – ha detto Mantini -. Al di là del risultato già raggiunto e quello che mi auguro possano ottenere nella finale del 13 maggio alla Bocconi di Milano, ciò che più conta è il loro impegno e la consapevolezza di dato il massimo per raggiungere un obiettivo e valorizzare un talento. Complimenti vivissimi a voi ragazzi, ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie”.