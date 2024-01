Le notizie di LatinaToday su WhatsApp: ecco come seguirci sul nostro canale

Anche LatinaToday sbarca su Whatsapp. È infatti attivo il nuovo canale della testata giornalistica locale attraverso cui gli utenti potranno ricevere le notizie di cronaca, politica, sport, attualità, le inchieste, gli eventi che riguardano Latina e la provincia pontina.

Come successo con Instagram, nei mesi scorsi anche su Whatsapp sono nati i “canali”, delle chat di comunicazione unidirezionali in cui solo l’amministratore può inviare i messaggi. Una possibilità che non si sono fatti sfuggire creator, artisti, società, enti, aziende, giornali, e anche molte delle testate del gruppo CityNews.

La nuova funzione non è consentita a tutti ma soltanto a soggetti selezionati. Il servizio garantisce la privacy non è possibile vedere l’identità di chi entra nei vari canali. L’utente potrà visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca, e potrà gestire la propria adesione con la massima semplicità, non potrà rispondere ai messaggi dell’amministratore ma potrà dare un feedback tramite le reazioni.