Abbandonato e con problemi a camminare, il cane Rex viene adottato dalla polizia

Abbandonato e con problemi a camminare, il cane Rex è stato adottato dalla polizia. Un’iniziativa che rientra nell’ambito di un progetto pensato proprio per andare in aiuto degli amici a 4 zampe.

Il Commissariato Porta Maggiore ha dato infatti vita a un progetto di adozione di cani con difficoltà di affido a causa della loro avanzata età o di problemi di salute.; un’iniziativa nata dall'idea di un poliziotto in servizio accolta dal dirigente del Commissariato e da tutto il personale che si è reso disponibile a farsi carico delle spese per la realizzazione del progetto e per il sostentamento e l'assistenza di Rex, il cui microchip sarà abbinato proprio al poliziotto ideatore dell’iniziativa.

Il cane, di sette anni di età è stato trovato in stato di abbandono nella zona di Ardea con problemi di deambulazione dovuti a un probabile investimento stradale e senza nessuna richiesta di affido dal momento del suo ingresso al canile, risalente a due anni fa.

Attualmente Rex è ospite della struttura denominata “Villa Grande” a Roma con sede in via Giovanni Battista Paravia. Il processo di adozione è stato possibile soprattutto grazie all'opera dei volontari dell'Associazione "Amici di Fido"che quotidianamente si occupano, in ausilio al personale della struttura, delle necessità di oltre 500 esemplari custoditi. Rex sarà accolto in un recinto dotato di covile all\interno del giardino del Commissariato, dove verrà accolto con amore dai suoi nuovi amici in divisa e da tutta la comunità. Tale iniziativa è volta non solo ad aiutare Rex, ma anche a promuovere e incrementare le adozioni o gli affidamenti dei cani non reclamati, destinati al canile per il resto della loro vita, nonché a prevenire il randagismo e l'odioso fenomeno dell'abbandono degli animali