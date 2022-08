Anche a Latina arrivano i cani bagnini

Sono in partenza a Latina i corsi della scuola di salvataggio Ucsn, con la finalità di brevettare squadre di bagnini costituite da conduttori e cani da salvataggio.

La sezione Ucsn di Latina ha lo scopo di formare binomi sia operativi che con finalità sportive; i brevetti saranno aperti solo a cani oltre i 25 kg, per ovvi motivi, mentre i corsi di nuoto e altre attività in acqua saranno aperti a tutti e a qualsiasi cane in modo da insegnare a nuotare e a muoversi nel modo giusto, a divertirsi in acqua e passare delle giornate costruttive e divertenti insieme al proprio cane, senza limiti di età neanche per i conduttori. I corsi si dividono in lezioni a terra e lezioni in mare, queste ultime si svolgeranno presso il Cancun a Latina.

La prossima estate potremmo avere sul lungomare di Latina le spiagge pattugliate anche da operatori a 4 zampe. L'Ucsn è una associazione riconosciuta dallo Stato, e lavora in operativo con la Protezione Civile.