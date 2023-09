Gestione del canile a rischio per la storica associazione: la situazione non si sblocca

Nessun passo in avanti e situazione ancora bloccata per l’Associazione Amici del Cane di Latina ODV che da oltre 30 anni gestisce il canile della Chiesola. Per alcune problematiche legate al bando di gara del Comune, i volontari rischiano infatti di perdere la gestione della struttura e, nonostante la grande adesione alla mobilitazione del mese scorso e la richiesta di annullare la gara in itinere, al momento non sembrano esserci novità.

A fare il punto della situazione attraverso una nota è stata la stessa associazione che annuncia anche la possibilità di una manifestazione. “Dopo il raduno solidale che si è tenuto il 6 agosto, organizzato da alcune associazioni del territorio, a oggi ancora non ci sono state evoluzioni e comunicazioni in merito da parte del Comune”.

Il raduno, lo ricordiamo, aveva visto una grande partecipazione da parte di cittadini che si sono schierati al fianco degli Amici del Cane, con una raccolta in poche ore di ben 417 firme. “Subito dopo anche da Legambiente di Terracina era stata aperta una petizione on line (https://www.change.org/p/no-alla-gestione-privata-del-canile-comunale-dilatina?source_location) che nel giro di pochi giorni ha raccolto quasi 20mila firme, provenienti da tutta Italia, da parte di persone che stimano l’operato degli Amici del Cane di Latina e che chiedono la non assegnazione del canile comunale a un privato. Non si esclude che presto sarà organizzata una manifestazione in centro per ribadire il dissenso alla gestione dei canili comunali affidata a privati.

Dopo la pubblicazione della gara, alla quale l’Associazione Amici del Cane non è riuscita a partecipare per una serie di vicissitudini e la partecipazione unica di un privato - prosegue la nota -, le cose si sono fermate in una fase intermedia di aggiudicazione. Le cose al momento sono dunque ferme, l’Associazione ha chiesto al Comune di Latina, tramite studi legali, l’annullamento della gara in itinere e l’elaborazione di una nuova gara”.

L’Associazione negli anni ’80 ha creato dal nulla il canile comunale della Chiesuola con il duro lavoro, la passione, i sacrifici dei volontari e le donazioni dei privati e di anno in anno ne ha migliorato lo stato e le condizioni dei box e delle aree libere dedicati all’ospitalità dei cani e dei gatti. Quello che i volontari chiedono ora è “il sostegno e la solidarietà dei cittadini affinché anche in futuro i canili comunali siano sempre gestiti da realtà senza scopo di lucro, che si preoccupino del reale benessere degli animali curandoli quotidianamente e impegnandosi costantemente a trovare loro adozioni”.