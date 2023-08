Gestione del canile di Latina a rischio: la città al fianco della storica associazione

L’associazione Amici del Cane di Latina, dopo di 30 anni di lavoro al servizio degli amici a 4 zampe, potrebbe presto perdere la gestione del canile. Un caso, per alcune problematiche legate al bando di gara del Comune, che non ha lasciato indifferente la cittadinanza che in massa ieri, domenica 6 agosto, ha partecipato al raduno solidale organizzato dall’associazione RDP Ringrazio, Dono, Prego proprio presso la struttura alla Chiesuola.

In totale sono state circa 400 le persone che nel corso delle tre ore della manifestazione hanno raggiunto il canile di Latina per manifestare la loro solidarietà alla onlus. “Stiamo affrontando un momento difficile: si è venuta a creare una situazione per la quale potremmo essere costrette ad abbandonare la gestione del canile di Chiesuola. Una struttura creata dalla nostra associazione dal nulla, che senza di noi non sarebbe esistita - spiegano dagli Amici del Cane di Latina ringraziando quanti hanno partecipato all’iniziativa -. Sono state le prime volontarie della onlus negli anni ’80 a ricevere la concessione d’uso di un terreno di proprietà del Comune e a creare un recinto dove custodire i cani randagi, che altrimenti per le leggi di quel tempo sarebbero stati soppressi. Piano piano, con la nostra passione, i nostri sforzi per reperire materiali e fondi e gli aiuti di quanti amano gli animali proprio come noi, siamo riuscite a costruire box il più confortevoli possibile per proteggere gli animali dal freddo e le piogge ma anche dal caldo torrido, a creare aree di sgambamento per non farli sentire in prigione, una infermeria con personale competente per curarli e tenerli in salute e un ufficio nel quale gestire tutte le pratiche burocratiche del canile e le adozioni”.

“Oggi potremmo essere costrette a rinunciare a una vita intera di volontariato dedicata agli animali, tutti i risultati duramente ottenuti” aggiunge l’associazione che ha ricevuto non solo la solidarietà della città ma, vista la massiccia partecipazione alla manifestazione, anche attestati di stima per il lavoro svolto in questi 30 anni e tanto supporto. “Potete immaginare il dolore di tutte noi, lo smarrimento e il dispiacere, di chi per anni ha avuto a cuore il destino dei cani che non ha voluto nessun altro, dei cani abbandonati, maltrattati, dei cani anziani, delle cucciolate indesiderate”.

“Tante associazioni animaliste della città e della provincia, tanti adottanti che negli anni hanno portato a casa i nostri angeli pelosi, tanti cittadini che ci hanno dimostrato la loro vicinanza, ci hanno emozionato immensamente, ci hanno dato la carica giusta per batterci affinché i cani e i gatti del canile di Chiesuola non perdano i punti di riferimento che per tanti anni si sono presi cura amorevolmente di loro - spiegano ancora dagli Amici del Cane -. Non possiamo fare altro che ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che si sono riunite, che ci hanno ascoltato e hanno compreso la situazione e che non hanno esitato a darci tutto il loro supporto. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per non deludere le loro aspettative, e soprattutto per non deludere gli ospiti del canile che amiamo così tanto e di cui ci prendiamo cura ogni giorno”.