Carosello storico dei Rioni di Cori, al via il 22 giugno: il programma completo

Torna anche nel 2024 il Carosello storico dei Rioni di Cori, presentato in conferenza stampa alla presenza del sindaco Mauro De Lillis, che ha dichiarato: “Uno strumento di promozione e valorizzazione della cultura di Coriche coinvolge centinaia di figuranti e ciascun singolo cittadino. Non c’è famiglia corese in cui almeno un membro non abbia partecipato al Carosello. Allora il messaggio che deve giungere - ha aggiunto il primo cittadino – è che tutti si sentano coinvolti nell’evento popolare per eccellenza, tra rioni e vicoli ognuno dia il suo contributo per la riuscita della manifestazione”.

Maria Teresa Luciani, presidente dell'Ente Carosello, ha ripercorso la lunga storia della manifestazione e illustrato il programma: “Si inizia sabato 22 giugno alle ore 21,30 in piazza Sant’Oliva, con il giuramento dei nuovi Priori in carica per l’anno 2024. Venerdì 28 giugno alle ore 18,00 siete invitati a partecipare nella chiesa di Sant’Oliva, al concerto del coro di voci miste “il Madrigaletto” della città di Latina per un evento unico nel suo genere in cui si viaggerà nelle atmosfere della vita italiana del Cinquecento attraverso una suggestiva rassegna di musiche dell’epoca. Sabato 29 giugno, le tradizionali cene propiziatorie al Palio Madonna del Soccorso nelle taverne dei tre rioni. Domenica 30 giugno è il giorno del palio Madonna del Soccorso, con l’inizio del corteo storico da piazza della Croce alle ore 16,00 e la successiva disputa del palio in piazza Signina dalle ore 17,30. Luglio sarà il mese delle feste di Porta che si alterneranno ogni sabato del mese. Venerdì 26 luglio le Cene Propiziatorie al Palio di Sant’Oliva. Infine sabato 27 luglio è il giorno del Palio di Sant’Oliva, con l’inizio del Corteo piazza del Mercato alle ore 19 e la successiva disputa del Palio nello stadio comunale di Stoza”.