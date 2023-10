Carta d’identità elettronica, bene l’open day a Cisterna. Richieste anche dai comuni vicini

Sono state circa 120 le carte di identità elettronica rilasciate a Cisterna nella giornata di sabato 14 ottobre quando l’amministrazione comunale ha organizzato il secondo open day dopo quello di agosto per rispondere alle esigenze dei cittadini e dare un taglio alle lunghe attese per il rilascio del documento. Nel giorno dell’apertura straordinaria dell’Anagrafe sono stati impegnati tre operatori allo sportello la mattina dalle 8.30 alle 14 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Sono state più di 120 le persone che hanno colpito l’occasione, alcune provenienti anche da comuni limitrofi, e che in maniera ordinata e senza disguidi hanno potuto richiedere il documento d’identità valido anche per usufruire di molti servizi online erogati dalla pubblica amministrazione.

Sempre gli operatori comunali hanno provveduto a effettuare la cancellazione dei nominativi recatisi allo sportello dall’elenco delle prenotazioni effettuate tramite il portale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

“Ringrazio il dirigente e tutto il personale che hanno prestato straordinariamente servizio nella giornata di sabato scorso – afferma il sindaco Valentino Mantini – per rispondere alle tante richieste di rilascio a breve termine di un documento così importante con la Carta di Identità Elettronica, ormai sempre più necessaria per accedere e fruire di tanti servizi. Ringrazio anche i cittadini che si sono ordinatamente presentati allo sportello e, ove necessario, hanno pazientemente atteso il proprio turno. Credo che sia stato un segnale evidente di come la macchina amministrativa sia vicina alle esigenze reali dei cittadini, nonostante le scarse risorse economiche e di personale”.