Carta di identità elettronica, nuovo open day per il rilascio del documento

Open day a Cisterna per il rilascio della carta di identità elettronica. Il nuovo appuntamento è per domenica 2 giugno dalle 9 alle 14: senza prenotazione sarà possibile rilasciare un massimo di 100 documenti secondo l’ordine di arrivo attestato dal ticket distribuito esclusivamente dagli impiegati comunali per evitare assembramenti e discussioni.

Il costo della carta di identità elettronica per il primo rilascio è di 22,50 euro; per il secondo rilascio, ovvero in caso di furto, smarrimento, cambio generalità, deterioramento della carta, rinnovo prima della scadenza dei 6 mesi, è di 28 euro. Dell’apertura straordinaria dell’ufficio Anagrafe comunale potranno beneficiare anche i non residenti a Cisterna: in questo caso per il primo rilascio il costo della cie è di 52,50 euro; per il secondo rilascio è di 58 euro.

“Al momento della richiesta allo sportello anagrafico - spiegano dal Comune di Cisterna -, è necessario comunicare il proprio numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui il richiedente non avesse un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica o non volesse renderli noti, la cie verrà comunque rilasciata ma non sarà utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Occorrerà portare con sé una foto tessera, la tessera sanitaria e l’eventuale denuncia di furto o smarrimento della carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento. Per i minorenni è necessaria la presenza, oltre che del minore, di entrambi i genitori o di una autorizzazione (il modello è disponibile nella sezione ‘Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe Comunale’ del sito web) all’espatrio da parte del genitore assente”.

Al momento della richiesta è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti. Il Comune di Cisterna ha infatti aderito al progetto “Una Scelta in Comune” promosso in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti e Aido, sulla possibilità di esprimere in Comune la volontà di donare i propri organi, tessuti e cellule.