Carta d’identità elettronica: altre due giornate di open day a Latina

Terzo open day per il rilascio delle carte d’identità elettroniche a Latina. Dopo le due iniziative del mese di maggio, l’amministrazione comunale ha annunciato il nuovo appuntamento in programma per il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 luglio.

“L’iniziativa – dichiara l’assessore all’Anagrafe Francesca Tesone – si aggiunge a quelle già realizzate che hanno avuto un grande successo: 564 i documenti rilasciati nei due weekend del mese di maggio in cui c’è stata un’apertura straordinaria degli uffici. Il nuovo open day pensato dall’amministrazione, invece, è prevalentemente finalizzato a soddisfare le richieste di documenti d’identità in vista delle prenotazioni e delle partenze per le vacanze estive”.

L’open day si terrà unicamente presso l’ufficio Anagrafe centrale di corso della Repubblica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nei giorni di sabato 13 luglio e di domenica 14 luglio. Sulla base delle unità di personale disponibili, potranno essere rilasciate 90 carte d’identità nella giornata di sabato e 90 nella giornata di domenica. “Pertanto, in ogni giornata saranno distribuiti 90 numeretti per la prenotazione”, spiega il Comune; numerati che saranno distribuiti a partire dalle 9 della mattina, fino ad esaurimento degli stessi, sia nel giorno del sabato che nel giorno della domenica.