Cartellonistica multilingue per la tutela di parchi e spazi verdi urbani a Latina

Sono iniziate a Latia le operazioni di installazione dei primi cartelloni multilingue nell’ambito di una iniziativa inserita nel progetto “LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate”.

I cartelli multilingue hanno come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione, anche straniera, al rispetto e alla tutela degli spazi verdi urbani in un’ottica di rafforzamento del rispetto delle regole di convivenza.

Le installazioni sono iniziate ieri in via Don Morosini, lungo la Passeggiata Pertini, alla presenza anche della vice sindaca e assessora al Welfare Francesca Pierleoni accompagnata dal personale del Comune e dagli operatori della Cooperativa sociale Astrolabio, e proseguiranno nei prossimi giorni presso altri 5 parchi e giardini della città.

“Questo è sicuramente un piccolo gesto – dichiara l’assessora Pierleoni – che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso queste zone della città che, più di altre, sono interessate da una presenza significativa di persone straniere di cui, purtroppo, molte con disagi. Quotidianamente l’Assessorato spinge alla realizzazione di azioni volte a migliorare le condizioni delle persone e di questi quartieri al fine di un miglioramento della qualità della vita”.