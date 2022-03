Emergenza abitativa, 120 alloggi popolari recuperati e messi a disposizione dei comuni

Sono 120 gli alloggi popolari recuperati e messi a disposizione dall’Ater di Latina nei diversi comuni della provincia per rispondere all’emergenza abitativa.

L’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, infatti, viene spiegato, “nell’attivazione del programma di investimenti e nelle sue finalità statutarie, ha attivato le procedure per il recupero degli alloggi di risulta. Si tratta di unità immobiliari inutilizzate per necessità di intervento di ripristino dell’agibilità". Saranno messe a disposizione di 18 comuni su 33 nel territorio pontino.

I 120 alloggi che in tempi rapidi verranno tra gli altri resi disponibili alle amministrazioni locali sono così ripartiti: 40 a Latina, 15 ad Aprilia, 14 a Cisterna, 10 a Formia, 6 a Terracina, 5 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Fondi, 4 a Sezze, 3 a Castelforte, 2 ciascuno a Itri, Lenola, Priverno, Sabaudia e Pontinia, uno ciascuno a Maenza, Spigno e Norma.

"I progetti che abbiamo attivato - spiega Marco Fioravante presidente di Ater Latina - rafforzati dagli investimenti accolti nell'ambito del Pnrr, consentiranno all'azienda di mettere a disposizione dei comuni di nuove unità immobiliari per rispondere al meglio della emergenza abitativa in questa fase delicatissima del punto di vista sociale"