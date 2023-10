Potenziare la rete elettrica: aperto il cantiere di E-Distribuzione per un nuovo centro satellite

E’ in corso di realizzazione a Latina una nuova infrastruttura finalizzata a rendere la rete elettrica più resiliente e più smart, migliorando la qualità del servizio elettrico nel centro abitato: è stato infatti inaugurato il cantiere di E-Distribuzione, avviato in via Montenero, alla presenza del sindaco Matilde Celentano e del suo vice Massimiliano Carnevale, insieme all’architetto Micol Ayuso, dirigente del servizio comunale Decoro e Manutenzioni.

La società del gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, sta realizzando a Latina, nell’ambito dei lavori finanziati dal Pnrr, un centro satellite denominato Arca, un’infrastruttura tecnologicamente avanzata per sostenere l’elettrificazione dei consumi energetici, per aumentare la resilienza della rete e per fare fronte agli eventi meteorologici straordinari.

Al cantiere E-Distribuzione di via Montenero erano presenti anche Gianluca Betrò, responsabile dell’unità territoriale di Latina, con il capo-tecnico Alessandro Pusceddu e il tecnico Luana Colagiacomo, nonché Manuele Mirabella, già tecnico dell’unità territoriale di Latina, attualmente capo-tecnico dell’unità territoriale di Viterbo. “Il nuovo centro satellite – ha spiegato E-Distribuzione - consentirà insieme ai due centri già esistenti, lo smistamento di energia elettrica del centro urbano di Latina, consentendo il potenziamento dell’infrastruttura elettrica territoriale, al fine di accogliere la sempre più crescete domanda di allacciamento di impianti rinnovabili e rendere il servizio elettrico sempre più efficiente”.

“La visita al cantiere – ha affermato il sindaco Celentano – è stata occasione per augurare al personale incaricato buon lavoro e per apprendere la nuova tecnologia impiegata per la realizzazione dell’infrastruttura. Mi fa molto piacere che nella nostra città si realizzi questa importante opera nel segno della modernità, che risponda anche alle esigenze dell’impiego delle fonti energetiche alternative”. “La nostra amministrazione – ha concluso il vice sindaco Carnevale, con deleghe ai Lavori pubblici e Pnrr – va sempre incontro alle esigenze delle aziende che investono sul nostro territorio al fine di migliorare i servizi rivolti alla comunità. Sono certo che con E-Distribuzione ci sarà quella giusta convergenza istituzionale per la buona riuscita dell’operazione”.

I lavori per il nuovo centro satellite, che sorgerà in via Montenero, saranno completati a novembre 2024.