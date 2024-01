Alla stazione una cerimonia in memoria di Gina Piazza, arrestata e deportata ad Auschwitz

Una cerimonia per ricordare Gina Piazza, la donna arrestata il 24 novembre 1943 e deportata ad Auschwitz, in occasione della Giornata della Memoria. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e si terrà sabato 27 gennaio, data scelta come ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'olocausto.

La cerimonia è prevista alle 10 davanti alla stazione ferroviaria di Latina Scalo e vi prenderanno parte il vice sindaco di Latina Massimiliano Carnevale, assessori e consiglieri comunali. Prevista anche la presenza di Paola Piazza, nipote di Gina, che arriverà a Latina per l’occasione.

L’iniziativa anticipa la volontà di realizzare una pietra d’inciampo, espressa all’unanimità dal Consiglio comunale nell’ultima seduta del 22 gennaio scorso.