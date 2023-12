Più di 4 milioni di chiamate al 112 in un anno: l'intervento in 2 minuti e 19 secondi

E' di 2 minuti e 19 secondi il tempo medio calcolato impiegato dall'operatore della centrale unica regionale del 112, il numero unico per le emergenze, che ha preso in carico una chiamata di allarme, per attivare tutti i meccanismi di soccorso necessari l'intervento. E' un dato è emerso nel report 2023 del numero unico emergenze presentato dalla Regione.

Un po' di dati. Nel 2023 sono state oltre 4 milioni le chiamate arrivate al numero unico per le emergenze, per la precisione 4.198.767. Quali sono state le principali emergenze con relativa richiesta di aiuto? Fra i tanti, spicca il dato delle 2.083 chiamate per violenze di genere. Più in generale sono state 3,2 milioni le chiamate gestite nel Comune di Roma e la sua provincia, e 918mila quelle gestite nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Secondo quanto si legge nel report inoltre la centrale ha ricevuto, fino al 17 dicembre, 3.279.851 di chiamate, di cui quasi 2,3 milioni sono state chiamate filtrate/non inoltrate e 990 mila quelle invece inoltrate poi a carabinieri (5,32%), alla polizia di Stato (6,62%), polstrada (0,24%), per emergenza sanitaria (13,35%), e ai vigili del fuoco (3,55%).

Delle oltre duemila chiamate per segnalare episodi di violenza, il 47,9% è arrivato da persone di nazionalità italiana, il 22,3% di nazionalità straniera e il 29,5% incerta. E il 97,62% delle richiedenti aiuto sono donne. Il 65,7% delle chiamate arriva dalle abitazioni, contro il 32,68% in strada. Dal dossier viene anche evidenziato che il 70,49% delle vittime si trovava in presenza del carnefice durante la chiamata, mentre il 25,43% si trovano da sole.

Il numero unico per le emergenze "nel Lazio è un sistema straordinario, fatto di persone competenti in ogni ambito e di una rete di volontariato che si mette in gioco ogni giorno", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha sottolineato come il 112 laziale sia il più grande d'Italia, con due centrali operative con 50 addetti l'una, un servizio di interpreti per 16 lingue straniere, ed è in predisposizione un concorso per assumere altri 40 operatori.