Forte odore di gas alla primaria di Gionchetto: scuola chiusa per lavori urgenti

Resterà chiusa per tutta la settimana la primaria di via Gionchetto (Istituto Comprensivo Giovanni Cena) a Latina. Nella serata di ieri il sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza che nel dispone la chiusura appunto a partire da oggi, martedì 12 gennaio.

Il provvedimento si è reso necessario, spiegano dal Comune, “per poter effettuare lavori urgenti di messa in sicurezza in seguito al rinvenimento di un vecchio serbatoio di gasolio interrato e dismesso da decenni, allagato dall’acqua piovana”. La scoperta è stata fatta a causa dell’odore insistente di carburante che proveniva dalla cisterna. Allertato, il Comune ha provveduto a inviare immediatamente i propri tecnici sul posto, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri del Nas e al personale della Polizia Locale e dell’Arpa Lazio.

“Sono state effettuate le verifiche del caso – spiega l’assessore a Decoro e Manutenzioni Emilio Ranieri – e si è deciso di chiudere già da domani la scuola per la massima tutela della salute di bambini, personale scolastico e corpo insegnante. Il serbatoio ovviamente sarà rimosso e abbiamo anche chiesto al Dirigente scolastico di attivarsi con la Asl per verificare che sussistano, sotto il profilo igienico-sanitario, le condizioni per l’utilizzo dell’immobile da parte di alunni, personale docente e dipendenti della scuola. Per l’occasione provvederemo anche a sistemare alcune parti dell’impianto antincendio e delle luci di emergenza. Prevediamo che tutto possa tornare alla normalità da lunedì prossimo”.