C'è da sistemare il cavalcavia, chiude per una notte la via Pontina. Poi sarà solo ad una corsia

Chiude la via Pontina per una notte. Astral, per eseguire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia al Km 19+395 della SS 148 Pontina in direzione Terracina, ha emesso un’ordinanza con la quale la strada rimarrà interdetta al traffico per una notte e poi, fino al termine dei lavori, sarà percorribile su una sola corsia.

Chiusura

Come detto, per allestire il cantiere fisso la SS 148 Pontina sarà chiusa a tutto il traffico veicolare dal Km 15+070 (svincolo Tor dè Cenci/Spinaceto) al 21+160 (svincolo Torvajanica/Pratica di mare) dalle 22 del 3 aprile alle 6 del mattino del giorno dopo, giovedì 4 aprile. Ci sarà l’obbligo di uscita allo svincolo Tor dè Cenci/Spinaceto e l’utilizzo della viabilità comunale come percorso alternativo segnalato.

In seguito, verrà chiusa la corsia di marcia della SS 148 Pontina in direzione Terracina, con inizio del presegnalamento del cantiere dal Km 18+000 e progressiva chiusura della corsia fino al Km 19+500, con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso a tutti i veicoli. Questo provvedimento scatterà dalle 6 del 4 aprile fino alle 22 del 23 aprile 2024.

Percorso alternativo

Anas ha comunicato anche il percorso alternativo da utilizzare per tutta la durata dell’ordinanza della via Pontina, dal km 15+070 al km. 21+170.

- Procedi su SS148 direzione Terracina

- Prendi l'uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto

- Svolta a destra e prendi V.le degli Eroi di Cefalonia

- Prosegui dritto su Via Alberto Cozzi

- Continua su Viale degli Eroi di Rodi

- Prosegui dritto per rimanere su Viale degli Eroi di Rodi

- Viale degli Eroi di Rodi svolta a sinistra e diventa V.le degli Eroi di Cefalonia

- Svolta leggermente a destra e prendi complanare di Spinaceto direzione Roma

- Svolta a destra e prendi Via di Vallerano

- Procedi in direzione sudest da Via di Vallerano verso Via Carlo Galeffi

- Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Via di Vallerano

- Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi SP95b via Laurentina

Il tempo di percorrenza, senza traffico, è stimato in 8 minuti.