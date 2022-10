Ciclovia del Sole: sono partiti i lavori sul lungomare di Minturno

Sono partiti in questi giorni i lavori di Astral Spa per la realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che interesserà il territorio comunale di Minturrno. Il tratto partendo dall’ingresso di Scauri e percorrendo il lungomare N. Sauro e la riviera di levante lungo la provinciale Peccennone, termina al Ponte Borbonico Real Ferdinando.

L’annuncio da parte del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli il quale spiega che la ciclovia prevede diverse tipologie di realizzazione in funzione degli spazi viabili, “al fine di minimizzare i rischi per i ciclisti ma anche l'influenza con il traffico veicolare”.

La fase 1 (quella attuale) prevede la realizzazione del tratto in corsia protetta (fisicamente separata dal traffico veicolare) che va da Lido Vascello a Via Pietro Fedele. “Solo in questo tratto -aggiunge il primo cittadino -, il lungomare diventerà ad un unico senso di marcia, così come, solo al termine dei lavori, lo diventerà Via Colombo”. Al fine di garantire la sicurezza del cantiere edile su Via Nazario Sauro “è necessario istituire un senso unico di percorrenza solo in direzione Napoli”, mentre da Marina di Minturno si procederà in direzione Roma percorrendo Via Cristoforo Colombo fino all’incrocio con Via F. Signore.

“Siamo consapevoli che ogni nuova opera che comporta cambiamenti richieda tempo per abbandonare le vecchie abitudini, ma confidiamo nella vostra disponibilità” ha poi concluso il sindaco Stefanelli.