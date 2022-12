Ciro Clarizio orgoglio pontino: premiato il bambino che dà la voce a Pinocchio di Guillermo Del Toro

E’ l’orgoglio dell’intera città, ma anche di tutta la provincia pontina. E’ Ciro Clarizio, il bambino prodigio di Sabaudia che ha doppiato la voce nel film “Pinocchio” di Guillermo Del Toro.

L’11enne, originario della provincia di Napoli ma che da sempre vive con la propria famiglia nella città delle dune, nella mattinata di oggi è stato premiato dal sindaco Alberto Mosca. Il primo cittadino gli ha donato il Monopoli della Costituzione, un gioco da tavolo per fare in modo che possa imparare tutti gli articoli della nostra Costituzione divertendosi.

“Ciro è colui che ha doppiato la voce, in lingua italiana, a Pinocchio di Guillermo Del Toro. Oltre ad essere un bravo studente, Ciro frequenta una scuola di canto e recitazione a Latina e Roma. Un grosso impegno per un ragazzetto di 11 anni. Le eccellenze che danno lustro a Sabaudia è giusto che vengano riconosciute. L’altro giorno - ha spiegato il sindaco - ho chiamato personalmente la famiglia di Ciro per conoscerla ed invitarla in Comune per dare loro un piccolo riconoscimento, a nome di tutta la Città”.

Ciro Clarizio nato a Castellammare di Stabia vive a Sabaudia con i genitori e il fratello più grande, da quando aveva 3 anni e frequenta la prima media alla scuola Giulio Cesare. Il film del celebre burattino di Collodi è già disponibile su Netflix; secondo la critica è l’opera cinematografica d’animazione dell’anno e c’è chi sostiene che potrebbe essere uno dei candidati all’Oscar 2023.