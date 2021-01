Cisterna baciata dalla fortuna: vinti 100mila euro con una giocata al 10eLotto

La dea bendata torna a fare visita alla provincia di Latina, in particolare a Cisterna. Qui sono stati vinti 100mila euro con un 9 al 10eLotto. L’anno era già iniziato nel migliore dei modi grazie alla Lotteria Italia edizione 2020-2021: uno dei biglietti abbinati ad un premio di terza categoria, infatti, è stato venduto nel capoluogo pontino permettendo al fortunato vincitore di portarsi a casa la cifra di 25mila euro.

E questa volta è toccato a Cisterna. Come fa sapere Agimeg, infatti, proprio a Cisterna grazie ad una combinazione di 9 numeri in un'estrazione frequente il giocatore ha vinto ben 100mila euro.

Per quanto riguarda il Lotto tradizionale, invece, la ruota di Palermo - su cui è stata estratta la combinazione 8, 9, 17, 22, 23 - ha regalato diverse maxi-vincite. In particolare, aggiunge Agimeg, sono state centrate sulla ruota siciliana le due vincite più alte del concorso, le quaterne da 62.500 euro di Trapani, e da 50.600 euro circa di Montelepre (Palermo). La ruota più generosa però è stata quella di Roma che complessivamente ha regalato premi per oltre 2 milioni di euro, più di un quinto del totale delle vincite centrate ieri. A spingere le vincite, l'estrazione del centenario 87, restava nell'urna 126 concorsi. Il massimo centenario è però il 37 di Napoli, non viene estratto da 135 concorsi, cui proprio ieri si è aggiunto l'1, sempre sulla ruota campana. Complessivamente, l'ultimo concorso ha regalato circa 34,4 milioni di euro (di cui 10,3 con il Lotto tradizionale, e 23,2 con il 10eLotto)