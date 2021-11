Nonno Ivo compie 100 anni: gli auguri del sindaco Valentino Mantini

E' un cisternese Doc il primo centenario festeggiato dal sindaco Valentino Mantini. Si chiama Ivo Castellucci ed è nato il 4 novembre del 1921 in via dell'Anello, noto come "l'ultimo vicolo", nel cuore del borgo storico di Cisterna.

Nel suo primo secolo di vita, Ivo ha visto prima fiorire il paese e poi l’arrivo della guerra, che l’ha arruolato e condotto in Africa dove fu gravemente ferito e fatto prigioniero dai soldati inglesi. Trasportato nell’ospedale da campo, i medici lo curarono prima dei soldati inglesi talmente la sua vita era in pericolo. Oltre al ricordo, di quell’esperienza porta ancora le schegge di una bomba a mano nel corpo. Finalmente tornato a Cisterna, ha trovato una città completamente distrutta che poi ricorda di aver visto in breve tempo risorgere.

Ivo, il 17 ottobre del 1948 ha sposato Natalina Battisti e ancora oggi vivono insieme in località Colle Marcaccio, circondati dall’affetto dei propri cari e in buona salute. Da 35 anni in pensione, Ivo trascorre le sue giornate coltivando l’orto, curando il giardino e persino tagliando della legna per il camino. Ieri ha ricevuto anche una visita e gli auguri del sindaco Mantini.